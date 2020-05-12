باكو، 12 مايو ، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 12 مايو اليوم في افتتاح معمل اقنعة الوجه الواقية ومؤسسة انتاج الملابس الواقية الناشطة لدى معمل النسيج التابعتين لشركة كيلان تكستيل بارك ذات المسؤولية المحدودية.

أفادت أذرتاج أن المديرة العامة لشركة كيلان تكستيل بارك ذ.م.م. مهربان أخوندوفا قدمت الى رئيس الدولة والسيدة الاولى معلومات حول فعاليات المؤسستين.

وجاء فيها أن المؤسسة تنتج اقنعة الوجه الواقية احادية الاستخدام وقدرة المؤسسة انتاج 140 الف عدد منها خلال اليوم في المرحلة الاولى. ويعمل حاليا في المؤسسة 30 موظفا.

وتنتج كيلان تكستيل بارك الملابس الواقية احادية الاستخدام وقدرة المؤسسة انتاج 6 الاف عدد في اليوم ويعمل في المؤسسة 210 موظف.

ومن المخطط تصدير المنتجات بعد تسديد الحاجة الداخلية.

ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا مع مجموعة من عمال المؤسستين.