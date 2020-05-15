تصدير 3270 طن من الشحنات جوا

باكو، 15 مايو / أيار، (أذرتاج)

نشرت وزارة الطاقة معلومات تشغيلية عن الكهرباء في أذربيجان لمدة أربعة أشهر من هذا العام.

افادت وكالة اذرتاج انه في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام ارتفع إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 68.2 مليون كيلووات / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 8 مليارات 896.7 مليون كيلووات / ساعة.

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفع إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية بمقدار 189.2 مليون كيلووات / ساعة إلى 8 مليارات 435.2 مليون كيلووات / ساعة مقارنةً بـ 4 أشهر من العام الماضي وانخفضت محطات الطاقة الكهرومائية بمقدار 120.2 مليون كيلووات / ساعة إلى 341.8 مليون كيلووات / ساعة، بينما انخفضت مصادر أخرى (الرياح ومحطات الطاقة الشمسية ومحطة حرق النفايات الصلبة) بمقدار 0.8 مليون كيلووات / ساعة إلى 119.7 مليون كيلووات / ساعة. تم توليد 34.5 مليون كيلووات / ساعة من الكهرباء في مزارع الرياح و 13.4 مليون كيلوواط / ساعة في محطات الطاقة الشمسية و 71.8 مليون كيلوواط / ساعة في محطة حرق النفايات الصلبة.

كان إنتاج طاقة الكهرباء في أربعة أشهر بواسطة شركة "أذرأنرجي" 7 مليارات و985.8 مليون كيلووات / ساعة (7 مليارات و689.9 مليون كيلووات / ساعة في محطات الطاقة الحرارية و295.9 مليون كيلووات / ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية و11.5 مليون كيلووات / ساعة في محطات الطاقة الشمسية و796.8 مليون ساعة في محطات الطاقة المستقلة مليون كيلووات / ساعة.