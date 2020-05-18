معهد علم الآثار والإثنوغرافيا: تم تعليق أعمال البناء في موقع الأثار التاريخية

باكو، 18 مايو، أذرتاج

تلقى معهد علم الآثار والإثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان معلومات من رئيس القسم لدى خدمة الدولة لتطوير وترميم التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة والإشراف على الأثار والأبحاث برفيز نجفوف عن اكتشاف عينات الفخاريات في مكان بناء المدرسة الثانوية في أراضي قرية سوندو من مقاطعة قوبوستان.

تم إيفاد مدير القسم ورئيس البعثة الأثرية عاكف غولييف إلى المنطقة بناءً على تعليمات إدارة المعهد وبالتعاون مع حارس خدمة الدولة لحماية وتطوير وترميم التراث الثقافي لدى وزارة الثقافة في منطقة قوبوستان بايلار أغاييف تفقد المنطقة. ثبت أنه هناك مقبرة عائدة إلى العهد القديم في المنطقة. في رأي عاكف غوليف أن الحجارة المنتشرة في المنطقة تدل على أن مقبرة العهد القديم في شكل مقابر صندوقية حجرية عموماً تنتمي إلى فترة ما قبل المسيحية في ألبانيا القوقازية. عندما تمت إزالة الطبقة العليا من التربة بواسطة الحفار دمرت المقبرة وتم خلط الطبقة الثقافية. لسوء الحظ، لم يتم إبلاغ المعلومات حول اكتشاف الاثار إلى السلطات المختصة في الوقت المناسب وتم تدمير معظم الاثر أثناء البناء.

أبلغ المعهد وكالة أذرتاج بأن إدارة الإنشاءات اتصلت بوزارة الثقافة ومعهد علم الآثار والإثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان وافادته انه تم تعليق جميع أعمال البناء حتى يتم تنفيذ أعمال البحث في المنطقة وسيستمر هذا العمل بعد البحث الأثري.

وبحسب الاتفاقية، ستبدأ أعمال الاستكشاف في المنطقة في المستقبل القريب وسيتم تحديد حدود الاثر وتسجيله من قبل وزارة الثقافة.

قد تتم الحفريات الأثرية في الاثر بعد قرار مشترك من معهد علم الآثار والإثنوغرافيا ووزارة الثقافة.