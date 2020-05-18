مناقشة القضايا التي يتوقع طرحها للنقاش خلال رئاسة أذربيجان مؤتمر ميثاق الطاقة

باكو، 18 مايو، أذرتاج

أقامت وزارة الطاقة مؤتمراً بالفيديو مع الأمين العام لميثاق الطاقة الدولي أوربان روسناك ونائب وزير الطاقة الأذربيجاني ونائب رئيس مؤتمر ميثاق الطاقة الدولي سمير ولييف. عقد الاجتماع لمعالجة القضايا التي تواجه المنظمة خلال رئاسة أذربيجان مؤتمر ميثاق الطاقة الدولي في عام 2020.

وأبلغت الوزارة وكالة أذرتاج أن المؤتمر عبر الفيديو ركز على القضايا التقنية والتنظيمية للمؤتمر الحادي والثلاثين لميثاق الطاقة حول "كفاءة الطاقة للجميع: الابتكارات والاستثمارات"، المقرر عقده في 16-17 ديسمبر في باكو. تم تقييم تأثير جائحة COVID-19 على أنشطة المنظمة في عام 2020 ودار النقاش حول الوضع الحالي لتحديث ميثاق الطاقة الدولي وتنظيم أعمال مجموعات التحديث والتنفيذية والإدارة والاستراتيجية والموافقة على الوثائق والاجتماعات.

كما حضر المؤتمر الافتراضي ممثلون مفوضون لميثاق الطاقة الدولي والإدارات ذات الصلة بوزارة الطاقة.