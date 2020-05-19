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    علم وتعليم


    إضافة ثلاثة تخصصات جديدة في برنامج MBA لجامعة الأقتصاد الحكومية لأذربيجان

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٣]

    باكو ، 19 مايو ، أذرتاج

    يتحقق قبول الطلبة في مدرسة الأعمال بجامعة أذربيجان الحكومية للاقتصاد في 20 تخصصاً ومنها 3 تخصصات جديدة.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن جامعة الاقتصاد أن القبول في التخصصات الجديدة يجري في اللوجستيات الدولية وإدارة سلسلة التوريد والأمن السيبراني وإدارة الضرائب والتخطيط الضريبي.

    وتجدر الإشارة إلى أن برنامج MBA يمنح الخريجين الحق في تحسين مهارات إدارية والمعرفة المنهجية والمهارات وكفاءة إدارة الأعمال والتحسين المتواصل لمهاراتهم والبحث عن معلومات الأعمال الحديثة واكتساب التفكير التحليلي ومهارات صنع القرار بالإضافة إلى مسؤولياتهم في إدارة المؤسسات والمنظمات ويمكنهم من الترقي في المنصب.

     

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    إضافة ثلاثة تخصصات جديدة في برنامج MBA لجامعة الأقتصاد الحكومية لأذربيجان