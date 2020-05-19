تعديلات في المعايير العامة للتعليم العالي وبرنامجه للقضاء على التأثير السلبي للفيروس

باكو، 19 مايو، أذرتاج

قرر مجلس الوزراء "اتخاذ بعض الإجراءات للقضاء على التأثير السلبي لوباء فيروس الكارونا (COVID-19) على العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية في البلاد".

وتفيد وكالة أذرتاج أن القرار وقع عليه رئيس الوزراء علي أسدوف ينص على أن برامج التعليم العالي تنتهي بامتحان الطلبة وتصديق نتائجه رسميا. يعتبر الطلاب الذين استوفوا جميع شروط المنهاج الدراسي في مستوى البكالوليريوس، بما في ذلك أولئك الذين اجتازوا بنجاح الامتحانات الحالية المحددة (امتحانات على المواد) ، كالمجتازين للامتحانات النهائية وفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها خلال فترة الدراسة (متوسط معدل النجاح الإجمالي). يجوز للطالب الذي لا يوافق على نتائج الامتحان النهائي الصادر على أساس للنتائج التي تم الحصول عليها خلال فترة الدراسة (متوسط معدل النجاح الإجمالي) المشاركة في امتحان الدولة النهائي (متعدد التخصصات). يجوز للمجلس العلمي لمؤسسة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التعليم في جمهورية أذربيجان أن يطلب من الخريجين أداء الرسائل الجامعية النهائية بالإضافة إلى أولئك الذين يدرسون في تخصصات معينة على مستوى البكالوليريوس.