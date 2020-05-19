مواصلة قبول الأجانب على أساس برنامج MBA
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٥١]
باكو، 19 مايو، أذرتاج
يستمر قبول الأجانب في برنامج MBA في مدرسة إدارة الأعمال بجامعة الاقتصاد الحكومية أذربيجان (UNEC).
تفيد أذرتاج نقلاً عن جامعة الاقتصاد الحكومية أن القبول يتم إلكترونياً. يجب إرسال المستندات إلى [email protected] قبل 25 سبتمبر.
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