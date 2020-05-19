  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    مواصلة قبول الأجانب على أساس برنامج MBA

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٥‎١]

    باكو، 19 مايو، أذرتاج 

    يستمر قبول الأجانب في برنامج MBA في مدرسة إدارة الأعمال بجامعة الاقتصاد الحكومية أذربيجان (UNEC).

    تفيد أذرتاج نقلاً عن جامعة الاقتصاد الحكومية أن القبول يتم إلكترونياً. يجب إرسال المستندات إلى [email protected] قبل 25 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :مواصلة قبول الأجانب على أساس برنامج MBA
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٣٥‎]
    تعديلات في المعايير العامة للتعليم العالي وبرنامجه للقضاء على التأثير السلبي للفيروس
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٦]
    دراسة مخطوطات عن تاريخ القوقاز في القرن الثامن عشر
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٣]
    إضافة ثلاثة تخصصات جديدة في برنامج MBA لجامعة الأقتصاد الحكومية لأذربيجان
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣١]
    سجاجيد شوشا تزين متحف التاريخ الوطني
    مواصلة قبول الأجانب على أساس برنامج MBA