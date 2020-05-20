امتحانات في جامعة النفط والصناعة الحكومية تجرى بالانترنت
AzerTAg.az
٢٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
باكو، 20 مايو (أذرتاج)
ستنظم الامتحانات في الموسم الصيفي للسنة الدراسية ما بين 2020-2019 في جامعة النفط والصناعة الحكومية بالإنترنت وشفاهيا.
افادت وكالة أذرتاج انه يخطط بدء دورة الامتحانات من بداية يونيو.
تكون الجداول جاهزة حتى اليوم 20 مايو.
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