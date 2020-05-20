استئناف عمل محمية قوبوستان التاريخية

باكو، 20 مايو (أذرتاج)

بناء على قرار مقر العمليات لدى مجلس الوزراء حول تخفيف حالة العزل المنزلي في البلد ابتداء من 18 مايو، استأنفت محمية قوبوستان التاريخية عملها.

افادت وكالة أذرتاج ان المحمية تستقبل زوارها في كل مجموعة تضم حتى 10 اشخاص وبشرط مراعاة المسافة الاجتماعية المطلوبة والقواعد الصحية الوبائية، ذلك بناء على توجسهات وقواعد مقر العمليات.