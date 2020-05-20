وكالة الأناضول تنشر رسماً بيانياً عن حياة وأعمال أحمد أغا أوغلو

أنقرة، 20 مايو، أذرتاج

نشرت وكالة الأناضول معلومات عن حياة وأنشطة الابن الكيبر للشعب الأذربيجاني ورجل الدول والمجتمع والسياسة أحمد أغا أوغلو.

تفيد أذرتاج أن الرسم البياني يبلغ القراء الناطقين بالتركية عن الخدمات التي لا مثيل لها للشخص العظيم المولود في شوشا في قراباغ وقدمها لأذربيجان وتركيا. تسلط لوحة المعلومات التي تحتوي على سيرة أحمد أغا أوغلو الضوء على الحياة الصعبة والمجيدة للسياسي العظيم. يشار إلى أنه شارك بنشاط في حركة المقاومة ضد القوات المسلحة الأرمنية. نفذ أحمد أغا أوغلو مهمة تاريخية بإنشاء وكالة الأناضول.

يشار إلى أن أحمد أغا أوغلو الذي عمل بلا كلل في تاريخ وتطور دولة أذربيجان يتمثل في حياة تركيا بنفس حب للوطن. عاش في تركيا حتى نهاية حياته وتوفي في 19 مايو 1939 عن عمر يناهز 69 عاماً ودفن في اسطنبول.