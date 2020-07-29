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    سياسة


    محمود واعظي: العلاقات بين ايران وأذربيجان نموذج لسائر دول المنطقة

    ٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٩:٠١]

    طهران، 28 يوليو، أذرتاج

    كتب محمود واعظي رئيس الديوان الرئاسي الايراني في حسابه على شبكة انتغرام أن العلاقات بين ايران وأذربيجان نموذج لسائر دول المنطقة.

    وذكر أن ايران واقفة دائما الى جانب الشعب الاذربيجاني الصديق والأخوي.

    واضاف أن طهران وباكو ينبغي لهما اتخاذ خطوات ترمي الى المزيد من تطوير العلاقات لقاءَ الشعبين.

    كتانوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :محمود واعظي: العلاقات بين ايران وأذربيجان نموذج لسائر دول المنطقة
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