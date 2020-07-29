محمود واعظي: العلاقات بين ايران وأذربيجان نموذج لسائر دول المنطقة

طهران، 28 يوليو، أذرتاج

كتب محمود واعظي رئيس الديوان الرئاسي الايراني في حسابه على شبكة انتغرام أن العلاقات بين ايران وأذربيجان نموذج لسائر دول المنطقة.

وذكر أن ايران واقفة دائما الى جانب الشعب الاذربيجاني الصديق والأخوي.

واضاف أن طهران وباكو ينبغي لهما اتخاذ خطوات ترمي الى المزيد من تطوير العلاقات لقاءَ الشعبين.

كتانوف مراسل أذرتاج