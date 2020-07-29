تدمير طائرة تكتيكية بدون طيار أخرى تخص بارمينيا

باكو، 29 يوليو، أذرتاج

حاولت وحدات قوات الاحتلال الارميني في ساعات مسائية من يوم 29 يوليو اجراء تحليق استطلاعي على مواقع الدفاع الاذربيجاني في محافظة طاووس الاذربيجانية من الحدود الاذربيجانية الارمينية الدولية بواسطة طائرة تكتيكية بدون طيار.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن طائرة العدو التالية بدون طيار اعترضت على الفور من جانب وحدات الدفاع الجوي فدمرت في الحال.