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    انطلاق فعالية موقع رياضي جديد

    ٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [٢٢:١٩]

    باكو، 29 يوليو، أذرتاج

    تتطور صحفية رياضية في البلد بسرعة. وتنقل الموارد الكثيرة على الانترنت حاليا احدث الاخبار والمستجدات في مجال الرياضة الى القراء. وانطلقت فعالية موقع رياضي جديد هذه الايام في البلد على العنوان Bakusport.az .

    أفادت أذرتاج أن الموقع الرياضي الجديد يشمل على جميع انواع الرياضة وينقل الاخبار الرياضية المحلية بجانب مستجدات رياضية عالمية لا سيما مقابلات صحفية خاصة.

    AZERTAG.AZ :انطلاق فعالية موقع رياضي جديد
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