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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يزور محافظات بالاكن وشاكي وغابالا ايضا

    ٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]

    باكو، 29 يوليو، أذرتاج

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 29 يوليو محافظات بالاكن وشاكي وغابالا ايضا.

    تقدم أذرتاج موادا تخص بهذه الزيارات للقراء في 30 يوليو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور محافظات بالاكن وشاكي وغابالا ايضا
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