عرض غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية في المؤتمر الذي نظمته وزارة التجارة الأمريكية

واشنطن، 30 يوليو، أذرتاج

نظمت وزارة التجارة الأمريكية في 28 يوليو مؤتمراً عبر الإنترنت حول مشاريع البنية التحتية في القارة الأوراسية وأنشطة القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ودور الجمعيات التجارية.

تفيد أذرتاج أن الجلسة أديرت من قبل جاريث ميتشل موظف مكتب روسيا وأوكرانيا وأوراسيا بوزارة التجارة الأمريكية وحضرها كل من جانيل ويك، كبير االخبراء في مجال التجارة لدائرة التجارة للولايات المتحدة في مكتب لندن لبنك إعادة البناء والتنمية الأروروبي ومارك أوغاردي، كبير االخبراء في مجال التجارة للدائرة في مكتب مانيلا لبنك التنمية الآسيوي ومات لندن، نائب مدير المكتب الروسي لشركة Amsted Rail الأمريكية وناطق باخيشوف المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية.

تحدث ناطق باخيشوف عن دور غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية في تطوير العلاقات التجارية الثنائية. وشدد على الأدوات التي تستخدمها الغرفة لهذا الغرض، بما في ذلك المنتديات والمؤتمرات السنوية والبعثات التجارية واجتماعات الويب للشركات الأعضاء والأنشطة لتقييم كلتي السوقين. وتحدث ناطق باخيشوف أيضاً عن المنتديين الزراعيين اللذين نظمتهما الغرفة مع ولايتي إلينويس وأوكلاهوما في العام الماضي وزيارة البعثة التجارية الأذربيجانية لهاتين الولايتين، مؤكداً على أن البعثتين ساهمتا بأكثر من 1.2 مليون دولار للتجارة بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن كلا المنتديين عقدا على أساس وثيقة إطارية موقعة بين الغرفة ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) في أذربيجان في أبريل من العام الماضي.

وأشار ناطق باخيشوف إلى أنه مع تطوير المصالح التجارية للشركات التي تمثلها الغرفة التجارية، يتم العمل على توسيع العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين. وفي هذا الصدد، قدم معلومات تفصيلية عن برنامج الدرجة المزدوجة بين جامعة ولاية أوكلاهوما وجامعة أذربيجان الزراعية الحكومية والتي تم اعتمادها بدور رائد للغرفة وUSAID / أذربيجان.

تعتبر جامعة ولاية أوكلاهوما واحدة من الجامعات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية في الولايات المتحدة. قامت البعثة التجارية برئاسة وزير الزراعة في جمهورية أذربيجان إنام كريموف بزيارة أوكلاهوما في نوفمبر من العام الماضي والتعرف على القاعدة المادية والتقنية ومراكز البحوث في الجامعة.

استمرت حلقات النقاش في الجلسة بأسئلة وأجوبة. حضر الاجتماع أكثر من أربعين شركة تمثل قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات الحكومية الأمريكية المسئولة عن التجارة الدولية.

مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج