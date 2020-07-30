نائبة حاكم كاليفورنيا تدين الفظائع ضد الأذربيجانيين في لوس أنجلوس

باكو، 29 يوليو، أذرتاج

أدلت نائبة حاكم كاليفورنيا إيليني كونالاكيس ببيان تدين فيه الفظائع التي ارتكبها الأرمن الطاشناك ضد الأذربيجانيين المسالمين أمام القنصلية العامة في لوس آنجلوس في 21 يوليو.

افادت وكالة أذرتاج هذا نقلا عن القنصلية العامة لأذربيجان في لوس أنجلوس.

وقالت إيليني كونالاكيس إنها تشعر بخيبة الأمل لأن المظاهرة أمام القنصلية العامة الأذربيجانية في لوس أنجلوس تحولت إلى أعمال العنف وأسفرت عن إصابات. وشددت على أن لكل فرد حرية التعبير عن آرائه ولكن العنف ضد الآخرين غير مقبول.

أعرب القنصل العام لاذربيجان في لوس انجلوس نسيمي أغاييف عن شكره للسيدة إيليني كونالاكيس على ادانتها للفظائع التي ارتكبت ضد اعضاء الجالية الاذربيجانية خلال الحادث. وأشار القنصل العام إلى أنه لا ينبغي السماح بارتكاب مثل هذه الفظائع في كاليفورنيا أو أي مكان آخر.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد عنف الأرمن الطاشناق في لوس أنجلوس أبلغ القنصل العام نسيمي أغاييف على الفور عدداً من المسئولين المحليين بالحادث ودعاهم إلى إدانة العنف.

تعد إيليني كونالاكيس التي تعمل نائبة لحاكم ولاية كاليفورنيا منذ يناير 2019 أول امرأة يتم انتخابها لهذا المنصب في الولاية. كما شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في المجر من 2010 إلى 2013.