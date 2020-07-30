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    أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان تناقش خارطة الطريق لتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [٠٠:١٠]

    باكو، 29 يوليو، أذرتاج

    عقد الاجتماع في شكل المؤتمر عبر الفيديو لمجموعة العمل المؤلفة من ممثلين عن جمهورية أذربيجان وجمهورية أفغانستان الإسلامية وتركمانستان لمناقشة مشروع خارطة الطريق لتعزيز وتعميق التعاون بين الدول الثلاث في مجالات التجارة والاستثمارات والطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمارك وقضايا الحدود.

    تفيد أذرتاج أن رئيس مجموعة العمل عن جانب أذربيجان ونائب رئيس الوزراء شاهين مصطفاييف قال في كلمته الملقاة في الاجتماع إنه وفقاً للتعليمات التي صدرت عن رؤساء أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان خلال المؤتمر بالفيديو في 2 يوليو أشير إلى أنه تم إعداد مسودة خارطة الطريق من قبل أذربيجان لتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

    تبادلت الأطراف المشاركة في الاجتماع وجهات النظر حول الوضع الحالي والتطور المستقبلي للتعاون بين أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان، وخاصة في مجال النقل والمواصلات.

    يرأس مجموعة العمل حالياً عن افغانستان نائب رئيس البنك المركزي بالنيابة أجمل أحمدي وعن تركمانستان نائب رئيس مجلس الوزراء بيرامكلدي أوفيزوف.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وأفغانستان وتركمانستان تناقش خارطة الطريق لتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات
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