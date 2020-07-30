شاكي، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) زار الرئيس إلهام علييف اليوم محافظة شاكي الأذربيجانية. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم العام حيدر علييف وسط مدينة شاكي ووضع باقة من الزهور أمامه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور محافظة شاكي

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