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    الرئيس إلهام علييف يزور محافظة شاكي

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]

    شاكي، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    زار الرئيس إلهام علييف اليوم محافظة شاكي الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم العام حيدر علييف وسط مدينة شاكي ووضع باقة من الزهور أمامه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور محافظة شاكي
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