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    ندوة افتراضية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]

    باكو، 30 يوليو، أذرتاج

    عقدت ندوة افتراضية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنظيم مركز تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

    قالت وزارة الاقتصاد في بيان إن غرض الندوة المنظمة عبر الاتصال المرئي الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف المؤسسات الحكومية تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحاطة المنظمات الحكومية ذات الصلة علما بتوسيع تطبيق هذا النمط في البلد وكذلك دراسة الخبرة الخارجية في هذا المجال.

    وقدم في الندوة الافتراضية ايوب وورال آيدين رئيس مركز اسطنبول للتنمية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص عرضا تضمن مشاريع تنفذ في هذا المجال في تركيا مع خبرة وتجارب ذلك البلد في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    وقدمت خلال الندوة الافتراضية معلومات مفصلة حول ماهية نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وميزاتها مع الاجابة عن أسئلة مشاركين.

    AZERTAG.AZ :ندوة افتراضية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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