رئيس البنك المركزي: احتياطيات النقد الاجنبي الاستراتيجية الاذربيجانية تصل الى 7ر51 مليار دولار

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن احتياطيات النقد الاجنبي الاستراتيجية الاذربيجانية تصل حاليا الى 7ر51 مليار دولار.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي الاذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده في 30 يوليو اليوم إن احتياطيات النقد الاجنبي الاستراتيجي ازدادت بنسبة 2ر1 في المائة قياسا الى مطلع العام الجاري.