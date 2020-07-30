غابالا، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) وصل الرئيس إلهام علييف في 29 يوليو / تموز في زيارة إلى محافظة غابالا الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة وضع باقات من الزهور أمام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف المقام بوسط المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى محافظة غابالا

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