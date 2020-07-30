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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى محافظة غابالا

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٩]

    غابالا، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    وصل الرئيس إلهام علييف في 29 يوليو / تموز في زيارة إلى محافظة غابالا الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة وضع باقات من الزهور أمام تمثال الزعيم القومي حيدر علييف المقام بوسط المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة إلى محافظة غابالا
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