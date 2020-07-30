الكشف عن دار الشاي الناشطة سرا خارقة متطلبات نظام الحجر الصحي الخاص في لنكران

لنكران، 30 يوليو، أذرتاج

كشفت دورية المراقبة على متطلبات نظام الحجر الصحي الخاص عن نشاط دار الشاي باسم "ريال" خارقة قواعد الحجر الصحي الخاص في شارع قلعة خياباني بمدينة لنكران.

واتضح أن دار الشاي كانت تقدم خدمات الشيشة بخلاف حظرها وبجانب انتهاك قواعد التباعد الامن وسائر التدابير الوقائية.

واستدعي صاحب المرفق غنييف و6 زبائن الى فرع شرطة مدينة لنكران لمحادثة وقائية مع توضيح قواعد ومتطلبات نظام الحجر الصحي الخاص.

بيد أن صاحب دار الشاي غنييف اعتقل بسبب خرقه مرة اخرى قواعد الحجر الصحي واحيل ملف تحقيق بحقه الى المحكمة فيما تم تغريم سائر الاشخاص الذين انتهكوا قواعد الحجر الصحي وفقا لمواد قانون المخالفات العامة.