البنك المركزي يخفض سعر الخصم

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

اتخذ مجلس ادارة البنك المركزي قرارا ينص على خفض سعر الخصم من 7 في المائة الى 75ر6 في المائة.

أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف قوله في مؤتمر صحفي عقده في 30 يوليو اليوم إن الحد الادنى لممر الفائدة أبقي عند 25ر6 في المائة والحد الاعلى عند 25ر7 في المائة.

واضاف أن القرار يدخل حيز التنفيذ في 30 يوليو.