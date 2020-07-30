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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مستشفى جاهزة في غابالا

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٠٢]

    غابالا، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح مستشفى جاهزة في محافظة غابالا لعلاج المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة إلهام علييف شارك في الافتتاح.

    وقدمت معلومات لرئيس الدولة حول الظروف المهيأة لدى المستشفى.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مستشفى جاهزة في غابالا
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