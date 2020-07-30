  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٢]

    شاكي، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أقيم في 29 يوليو حفل افتتاح مستشفى جاهزة في محافظة شاكي لعلاج المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة إلهام علييف شارك في الافتتاح وتفقد الظروف المهيأة لدى المستشفى.

    وجاء فيها أن المستشفى الجاهزة ذات الوحدات الثلاثة وبسعة 100 غرفة و200 سرير عموما مزودة بجميع المستلزمات والمعدات الضرورية.

    ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى بأسرة الأطباء.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣١.٠٧.٢٠٢٠ [١٤:٠٢]
    الرئيس الأذربيجاني يجري مكالمة هاتفية بالرئيس الكازاخي الاول
    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]
    احضار سيارات الاسعاف الجديدة البلد بتوجيه الرئيس إلهام علييف
    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:١١]
    تدشين الطريق الواصل بين أميروان وفندام بعد إعادة البناء في غابالا
    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مستشفى جاهزة في غابالا
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي