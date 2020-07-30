شاكي، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) أقيم في 29 يوليو حفل افتتاح مستشفى جاهزة في محافظة شاكي لعلاج المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة إلهام علييف شارك في الافتتاح وتفقد الظروف المهيأة لدى المستشفى. وجاء فيها أن المستشفى الجاهزة ذات الوحدات الثلاثة وبسعة 100 غرفة و200 سرير عموما مزودة بجميع المستلزمات والمعدات الضرورية. ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى بأسرة الأطباء.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى مستشفى جاهزة في شاكي

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