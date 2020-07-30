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    أخبار رسمية


    تدشين الطريق الواصل بين أميروان وفندام بعد إعادة البناء في غابالا

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:١١]

    غابالا، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    دشن اليوم الطريق البري الواصل بين أميروان وفندام بعد اعادة البناء والإصلاح وذلك على هامش زيارة يقوم بها لمحافظة غابالا الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في افتتاح الطريق.

    وجاء فيها أن الطريق يربط بين 5 مناطق سكنية يقطنها 13 ألف نسمة وطوله 28 كم.

    واحيط رئيس الدولة علما بسير اعمال إنشاء جسر جديد فوق نهر بوم على الكيلومتر الثاني من الطريق السريع الواصل بين بوم وتيكانلي وآبريك وإعادة بناء الطريق البري بطول كيلومترين في مستوطنة بوم.

    تحدث الرئيس إلهام علييف عن بطولة الجنرال بولاد هاشيموف الذي ولد في قرية فندام وأعطى تعليماته بتسمية أحد الشوارع في غابالا لإدامة ذاكرته والإجراءات الأخرى ذات الصلة.

    AZERTAG.AZ :تدشين الطريق الواصل بين أميروان وفندام بعد إعادة البناء في غابالا
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