رابطة اتحادات كرة القدم الاذربيجانية تتخذ قرارات بالدعم المالي للأندية

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

عقدت اللجنة التنفيذية لرابطة اتحادات كرة القدم الاذربيجانية جلسة طارئة عبر الاتصال المرئي في 30 يوليو اليوم.

أفادت أذرتاج أن قرارا بشأن الدعم المالي للأندية اتخذت عقب المناقشات حيث انها لبت نداء ناديي غابالا وزيرة لتقديم الدعم المالي لهما مليوني مانات منها 5ر1 مليون مانات لنادي غابالا و500 الف مانات لنادي زيرة من قبل الرابطة بشأن المشاركة في الموسم 2020/2021م من دوري الممتاز الاذربيجاني للمحترفين.

كما صدر قرار بالدعم المالي لنادي سومغايت قدر 300 الف مانات ولنادي صبائل 200 الف مانات للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

والتزمت جميع الاندية التي حصلت على الدعم المالي بمواصلة مشاريعها الرامية الى تطوير كرة القدم للأطفال.

كما قررت الرابطة بمواصلة تقديم الدعم المالي لاندية دوري الدرجة الاولى على النحو التقليدي للموسم الجديد ايضا.