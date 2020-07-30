احضار سيارات الاسعاف الجديدة البلد بتوجيه الرئيس إلهام علييف
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]
باكو، 30 يوليو، أذرتاج
احضرت البلد سيارات الاسعاف الجديدة من قبل الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الالزامي بتوجيه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.
أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة تفقد سيارات الاسعاف الجديدة في 30 يوليو.
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