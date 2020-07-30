وزارة الاقتصاد تكشف عن عدد دافعي الضرائب المتقدمين بطلب دعم الدولة المالي

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

يستمر تقديم دعم الدولة المالي لأصحاب المشاريع المتضررين بجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قالت وزارة الاقتصاد في بيان إنها تلقت إلى يوم 28 يوليو طلبات بدعم الدولة المالي عن جانب 29 الفا و 62 دافع ضريبة متضررا بجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتسديد جزء محدد من رواتب العمال والموظفين المأجورين و 118 ألف و 551 صاحب مشروع صغير بطلب الدعم المالي ليصل العدد العام للمتقدمين للحصول على دعم الدولة المالي إلى 147 ألف و 613 دافع ضريبة.

وأوضحت أن طلبات 25 الفا و 233 دافع ضريبة تشمل على 219 ألف و 768 عامل مأجور ويبلغ حجم الدعم المالي المصدق عليه إلى الحين 13ر99 مليون مانات وقد ضمنت الوزارة تحويل 95ر97 مليون مانات من قبل وكالة خزيرة الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد إلى 28 يوليو إلى حسابات 24 الفا و 825 دافع ضريبة بحق رواتب 215 ألف و 689 عامل مأجور.

كما حققت الوزارة طلبات 118 ألف و 551 دافع ضريبة تلقتها عن أصحاب المشاريع الصغيرة وصدقت على 111 ألف و 67 طلبا وأحيلت إلى وزارة المالية لضمان تحويل الأموال البالغة 6ر63 مليون مانات إلى حساباتهم البنكية وقد ضمنت تحويل 5ر63 مليون مانات إلى الحسابات إلى يوم 28 يوليو وتشمل على 106 ألف و 765 صاحب مشروع صغير.