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    البنك المركزي يتوقع التضخم المالي عند 5ر3 في المائة الى نهاية العام

    ٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]

    باكو، 30 يوليو، أذرتاج

    قال ائلمان رستموف رئيس مجلس ادارة البنك المركزي الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده في 30 يوليو اليوم انه من المتوقع تشكل التضخم المالي السنوي عند 3-5ر3 في المائة الى نهاية العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يتوقع التضخم المالي عند 5ر3 في المائة الى نهاية العام
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