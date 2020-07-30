باكو، 30 يوليو، أذرتاج قال ائلمان رستموف رئيس مجلس ادارة البنك المركزي الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده في 30 يوليو اليوم انه من المتوقع تشكل التضخم المالي السنوي عند 3-5ر3 في المائة الى نهاية العام الجاري.

AZERTAG.AZ : البنك المركزي يتوقع التضخم المالي عند 5ر3 في المائة الى نهاية العام

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده