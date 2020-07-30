البنك المركزي يتوقع التضخم المالي عند 5ر3 في المائة الى نهاية العام
AzerTAg.az
٣٠.٠٧.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
باكو، 30 يوليو، أذرتاج
قال ائلمان رستموف رئيس مجلس ادارة البنك المركزي الاذربيجاني في مؤتمر صحفي عقده في 30 يوليو اليوم انه من المتوقع تشكل التضخم المالي السنوي عند 3-5ر3 في المائة الى نهاية العام الجاري.
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