أنقرة، 31 يوليو، أذرتاج أرسلت تركيا مساعدات إلى أوزبكستان لمكافحة عدوى فيروس كورونا (كوويد-19) في إطار دعمها للدول الأجنبية. تفيد وكالة أذرتاج أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية غادرت من أنقرة إلى طشقند. وتشمل المساعدات التي تزن 12.5 طناً الإمدادات الطبية والكمامات الطبية والقفازات المطاطية والمنتجات الضرورية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا أرسلت مساعدات لأذربيجان والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والبلقان وتشاد ونيجيريا والعراق ودول أخرى لمكافحة بعدوىCOVID-19.

AZERTAG.AZ : تركيا ترسل مساعدات لأوزبكستان

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