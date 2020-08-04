إيران: 212 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم

طهران، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زادت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد في إيران.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 2751 شخص وحصيلة الضحايا إلى 212 مصاب.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سعدات لاري ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 2751 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 314 الف و786 شخص.

تم تسجيل 212 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 17 ألفا و617 شخص.

تعافى 272 الف و535 مصاب تمام وترخصوا.

والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.