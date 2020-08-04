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    الصحة اللبنانية: 40 قتيلا و2500 جريح على الاقل في انفجار قوي في بيروت

    ٠٤.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:١٥‎]

    باكو، 4 اغسطس، (أذرتاج).

    اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 40 شخصا واصابة 2500 آخرين بجروح مختلفة جراء انفجار قوي وقع اليوم في مرفأ بيروت عاصمة لبنان.

    يقال ان المحتمل هو انفجار مخزن المفرقعات التي تمت مصادرتها منذ سنين واحتفظت فيه.

    قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ان ما حصل اليوم لن يمر دون حساب وسيدفع المسئولون عن ههذ الكارثة الثمن ودعا الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة على لبنان.

    اعلن في البلد يوم الحداد في عدد كبير من القتلى.

    يتوقع عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن بحضور الرئيس اللبناني.

    قال وزير الصحة ان 12 مستشفى على الاقل مليئة بالجرحى.

    AZERTAG.AZ :الصحة اللبنانية: 40 قتيلا و2500 جريح على الاقل في انفجار قوي في بيروت
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