بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

باكو، 11 أغسطس (أذرتاج).

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وأضاف بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم". مؤكداً أن اللقاح اجتاز كل الاختبارات.