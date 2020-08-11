بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
باكو، 11 أغسطس (أذرتاج).
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وأضاف بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم". مؤكداً أن اللقاح اجتاز كل الاختبارات.
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