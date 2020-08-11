  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 11 أغسطس (أذرتاج).

    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

    وأضاف بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم". مؤكداً أن اللقاح اجتاز كل الاختبارات.

    AZERTAG.AZ :بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
    زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوكرانيا
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]
    انفجار بركان سينابونغ في إندونيسيا
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    مصر والسودان وإثيوبيا يعقدون اجتماعاً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    حوالي 254 ألف إصابة حول العالم بفيروس كورونا
    بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم