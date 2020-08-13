العراق: 3441 إصابة و57 وفاة من كورونا

طهران، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

فرضت العراق استخدام الأقنعة الطبية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة العراقية ان 3 آلاف و441 شخص أصيب بالفيروس التاجي وتوفي 57 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 الى 160 ألف و436 شخص وحالات الوفاة الى 5 آلاف و588 مصاب حتى الآن.

وتعافى 114 الف و541 شخص تماما من هذا المرض.