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    العراق: 3441 إصابة و57 وفاة من كورونا

    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٩]

    طهران، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    فرضت العراق استخدام الأقنعة الطبية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة العراقية ان 3 آلاف و441 شخص أصيب بالفيروس التاجي وتوفي 57 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

    ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 الى 160 ألف و436 شخص وحالات الوفاة الى 5 آلاف و588 مصاب حتى الآن.

    وتعافى 114 الف و541 شخص تماما من هذا المرض.

    AZERTAG.AZ :العراق: 3441 إصابة و57 وفاة من كورونا
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