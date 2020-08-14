السنة الدراسية الجديدة في المدارس التركية ستبدأ بالدراسة عن بعد

أنقرة، 14 أغسطس، أذرتاج

سيبدأ العام الدراسي 2020-2021 في تركيا بالدراسة عن بعد في اطار مكافحة تفشي نوع جديد من عدوى فيروس كورونا(COVID-19). وستبدأ عملية التدريس في 31 أغسطس.

تفيد أذرتاج أن القرار بهذا الشأن أتخذ بناء على توصية من اللجنة العلمية لوزارة الصحة التركية. قال وزير التعليم الوطني التركي ضياء سلجوق إنه من المقرر أن تبدأ عملية التدريس العادية في 21 سبتمبر. سيعاد تقييم الوضع بخصوص فيروس كورونا في البلاد وتأثيره على المدارس في سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن العدد اليومي للإصابة بفيروس كورونا في تركيا يبلغ نحو 1200 حالة.