تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 21 مليونا

باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم 21 مليونا.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 6 آلاف و655 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 757 الف و727 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 284 الف و113 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 21 مليونا و92 ألفا و96 شخص.

وتعافى أكثر من 13 مليونا و944 ألف و364 مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: برازيل، الهند، بيرو، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 5 ملايين و415 ألف و977 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها البرازيل (3 ملايين و229 الف و621 شخص) والهند (مليونان و464 الف و316 شخص) وروسيا (912 الف و823 شخص) وبيرو (507 ألف و996 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 170 ألف و419 شخص. تم تسجيل 105 ألف و564 حالة وفاة في البرازيل و55 ألفا و293 حالة في المكسيك و48 الفا و177 شخص في الهند و41 ألفا و347 شخص في المملكة المتحدة.