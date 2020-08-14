طوكيو تسجل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

توفي 11 شخصا من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اليابان خلال الساعات الـ24 الماضية.

افدت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان أنه تم تسجيل 389 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية حاجز الـ300 حالة منذ يوم الأحد الماضي.

وجاء هذا العدد في أعقاب تسجيل 206 حالات في طوكيو يوم الخميس وهو أعلى رقم يتم تسجيله في العاصمة منذ تسجيل 429 حالة هناك يوم السبت.

وشهدت طوكيو، بؤرة تفشي المرض في اليابان، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات التراكمية إلى 17069، وهو أعلى معدل بين محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة.

وعلى الصعيد الوطني، تجاوز إجمالي حالات الإصابة 52 ألف حالة.