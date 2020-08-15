الداخلية: لا يسمح بالتجمع في المساجد والمزارات وغيرها من دور العبادة والبيوت يوم عاشوراء

باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

ناشدت وزارة الداخلية السكان بخصوص حلول "شهر محرم".

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الداخلية أذرتاج أنه خلال نظام الحجر الصحي الخاص المطبق في البلاد بقرار من مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان حتى 31 أغسطس 2020، يمنع جميع الفعاليات الجماعية، بما في ذلك الطقوس الدينية وتجمع الأشخاض في مجموعات تضم أكثر من 5- 10 أشخاص في الأماكن العامة وغيرها وأوقفت أنشطة المساجد.

"تعبيراً عن احترامنا العميق لحرية الناس في الدين والاعتقاد وتأكيداً على أن الغرض من القيود هو فقط حماية صحة السكان، نبلغ مواطنينا أنه لا يسمح بالتجمع بخصوص شهر محرم، بما في ذلك عاشوراء في 21 أغسطس من هذا العام في المساجد والأضرحة وأماكن العبادة الأخرى". كما لا يسمح بالتجمع في منازل منفصلة.

ونحث الجميع على تفهم هذا النداء والالتزام الصارم بمتطلبات نظام الحجر الصحي الخاص".