اتحاد وكالات الأنباء يستضيف أمين رابطة العالم الإسلامي الخميس المقبل

باكو، 18 أغسطس (اذرتاج).

يستضيف اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، الخميس المقبل، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عبر الاتصال المرئي، وذلك في نسخته الـثانية من سلسلة منتدياته الإعلامية التي ينظمها الاتحاد، بحضور ممثلين عن الوكالات الوطنية الأعضاء في الاتحاد، وشخصيات قيادية في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، إلى جانب وزراء ومعنيين من العالم الإسلامي.

ويتحدث أمين عام رابطة العالم الإسلامي عن التعايش بين أتباع الديانات والثقافات، وسيتطرق الدكتور العيسى إلى جهود الرابطة في دعم وترسيخ الحوار والتعايش، وتحسين الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين، وسيشهد المنتدى حواراً مفتوحاً للإجابة عن أبرز التساؤلات بشأن موضوع التعايش والحوار.

وينتهز الاتحاد هذه المناسبة ليعرب عن شكره وتقديره لمقام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ولمندوبي الدول الأعضاء لدى المنظمة ومديري وكالات الأنباء الوطنية في الدول الأعضاء.