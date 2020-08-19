  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 6.8 يضرب إندونيسيا

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥‎٤]

    طوكيو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ضرب زلزال قوي بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي ان الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 423 كيلومتر إلى الغرب من مدينة يمبانج لعاصمة جنوب سومطرة.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 6.8 يضرب إندونيسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
    153 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٤]
    إصابة 14500 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٤]
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في رومانيا
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:١٩]
    إصابة 600 شخص بفيروس كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    زلزال بقوة 6.8 يضرب إندونيسيا