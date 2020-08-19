زلزال بقوة 6.8 يضرب إندونيسيا
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥٤]
طوكيو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ضرب زلزال قوي بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي ان الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 423 كيلومتر إلى الغرب من مدينة يمبانج لعاصمة جنوب سومطرة.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.
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