صدور عدد جديد من مجلة "رسالة" العلمية المحكمة لمتحف نظامي كنجوي الاذربيجاني

باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

صدر العدد الجديد الأول لعام 2020 من مجلة "رسالة" العلمية المحكمة المندرجة في مجموعة "خمسه" للأبحاث العلمية المكونة من خمسة مجلدات للمتحف الوطني للأدب الأذربيجاني الحامل اسم نظامي كنجوي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

تفيد أذرتاج نقلاً عن متحف الأدب أن العدد الجديد من المجلة يغطي من حيث مضمونه الأدب الكلاسيكي والحديث، بما في ذلك الأدب الأذربيجاني والنظرية الأدبية والتحليل والنقد الأدبي والفولكلور والدراسات النصية، بالإضافة إلى المقالات التي تغطي قضايا علم المتاحف. يحتوي هذا العدد من المجلة على أقسام علم المتاحف التالية: "التراث الكلاسيكي: القضايا التاريخية والنظرية" و"العملية الأدبية والثقافية في العهد الجديد والحديث" و"حماية الآثار التاريخية والثقافية والبحث عنها".

من بين مؤلفي المقال دكاترة العلوم ودكاترة الفلسفة والباحثون الشباب الذين يستعدون للدفاع عن الأطروحة.

كرس مقال الأكاديمي رفائيل حسينوف المأخوذ من كتابه "بداية الطريق - السنة الأولى من "كتاب الأوامر" لمتحف نظامي" لمتحف الأدب الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسه. في نفس الوقت تم نشر مقالات للمؤلفين المختلفين مثل "أذربيجان - أرض القيم المتعددة الثقافات القديمة (حماية التراث القومي والروحي اليهودي)" و"الأدب العربي هو أحد المصادر الرئيسية للغة العربية" و"علاقة الشعر والموسيقى في الصوفية" و"إعادة تمثيل الجنسين في أدب ما بعد الاستعمار" و"الأدب الأذربيجاني باللغة الإنجليزية في أوروبا" و"دائرة موضوعات للقصائد المكتوبة في نوع المخمس في الأدب الأذربيجاني في القرن العشرين" و"تاريخ ترميم صور الكتاب الأذربيجانيين في المتحف الوطني للأدب الأذربيجاني الحامل اسم نظامي كنجوي" و"ملامح المشهد الأدبي للعهد في الرسائل المبعوثة إلى على أغا واحد والتي بعثها على أغا واحد" و" النشاط الإبداعي لميكائيل عبد اللهيف" و"تراث فضولي" وإلخ. باللغتين الأذربيجانية والإنجليزية. تناول المؤلفون عدداً من القضايا الموضعية والقليلة الدراسة للعالم والأدب والثقافة الأذربيجانية الكلاسيكية والحديثة من منظور جديد.

رئيس تحرير المجموعة العلمية الصادرة في دار "العلم والتعليم" للنشر هو مدير المتحف الأكاديمي رافائيل حسينوف. تتكون هيئة التحرير للمجلة من أساتذة وباحثين في فقه اللغة والنقد الفني من عدد من المؤسسات البحثية المرموقة في أوروبا وآسيا إلى جانب العلماء الأذربيجانيين.

تعتبر المجلة مصدراً قيماً لدراسة العلوم الإنسانية ويتم نشرها تحت الرقم التسلسلي المعياري الدولي (ISSN) ويتم تضمينها في قاعدة البيانات الإلكترونية الأمريكية EBSCO. يوجد موقع الكتروني المستقل لمجلة "رسالة" العلمية ويحتوي على ارشيف الكتروني لجميع نشرات المجلة التي تلبي المتطلبات السابقة والحديثة. لهذا السبب، يوجد فهرس ISSN وROAD إلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المنشورة منذ عام 2004 هي عبارة عن سلسلة من المجموعات التي جمعها المتحف وهي مدرجة في قائمة الدوريات التي أوصت بها لجنة الشهادة العليا لدى لرئيس جمهورية أذربيجان في مجالي فقه اللغة (الأدب) دراسات الفن (دراسات المتحف).