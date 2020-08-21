انخفاض حالات الوفاة من كورونا خلال يوم في ايران

طهران، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 2206 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 354 الف و764 شخص.

تم تسجيل 112 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 20 ألفا و376 شخص.

تعافى 305 الف و886 مصاب تمام وترخصوا.

والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.