  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    انخفاض حالات الوفاة من كورونا خلال يوم في ايران

    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٥‎]

    طهران، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 2206 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 354 الف و764 شخص.

    تم تسجيل 112 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 20 ألفا و376 شخص.

    تعافى 305 الف و886 مصاب تمام وترخصوا.

    والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :انخفاض حالات الوفاة من كورونا خلال يوم في ايران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
    أردوغان يعلن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود
    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
    فرنسا: 30480 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس
    ٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
    196 إصابة بكورونا في قيرغيزستان خلال يوم
    انخفاض حالات الوفاة من كورونا خلال يوم في ايران