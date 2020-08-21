أردوغان يعلن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود

باكو، 21 أغسطس (أذرتاج).

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، اكتشاف أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة تي أي تي التركية ان الرئيس التركي قال خلال كلمة له في قصر دولمة بهجه بإسطنبول، كشف فيها عن البشرى التي وعد بالإعلان عنها قبل أيام "إن سفينة فاتح اكتشفت مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود".

وأكد أردوغان أن تركيا نفذت كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية، قائلاً "ليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب".

وتابع: "انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة فاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني".

وأوضح الرئيس التركي أن المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز "تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في المنطقة نفسها".

وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل أيام، أن تركيا ستدخل مرحلة جديدة بعد البشرى المزمع أن يكشف عنها.

وقال أردوغان حينها "نحن نعيش حالياً حلم هذه البشارة على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة عبر البشرى التي سنعلن عنها لشعبنا يوم الجمعة المقبل"