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    كورونا: 1799 إصابة و22 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤١]

    كييف، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العاصمة كييف الأوكرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1799 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 106 الف و757 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 22 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 2293 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 52 الفا و524 مصاب تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ : كورونا: 1799 إصابة و22 وفاة في أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة
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