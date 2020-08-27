إسلام آباد، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 482 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 193 ألف و711 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 12 مصابا فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و267 مصاب. تعافى 12 ألفا و116 مصاب من المرض.

AZERTAG.AZ : 12 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده