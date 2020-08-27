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    اقتصاد


    أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تصدرت تركيا وتونس وإيران قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – يوليو من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا مليارين و577 مليون و964.5 ألف دولار ومع تونس 174.9 مليون دولار أمريكي ومع إيران 179.2 مليون دولار.

    ارتفع حجم التبادل التجاري مع تونس وتركيا وانخفض مع إيران مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.

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