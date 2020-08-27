الجيش الأذربيجاني يسقط طائرة تكتيكية دون طيار لأرمينيا
AzerTAg.az
٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٢]
باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أسقطت وحدات الدفاع الجوي الاذربيجاني اليوم في الساعة 09:45 طائرة بدون طيار للجيش الأرميني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أن الطائرة تكتيكية دون طيار تابعة للجيش الأرميني حاولت تنفيذ جولة استطلاعية فوق مواقع أذربيجانية في محافظة فضولي الاذربيجانية الحدودية.
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