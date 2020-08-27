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    زيادة حجم الصادرات من أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٠٧]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تصدير المنتجات من أذربيجان بقيمة 809 مليون و899 ألف دولار أمريكي إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – يوليو لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن هذا الرقم أكثر مما كان في العام 2019 بقيمة 60.8 مليون دولار أمريكي.

    اما قيمة واردات أذربيجان من المنتجات من بلدان رابطة الدول المستقلة في 7 أشهر لعام 2019 فتبلغ مليار و529 مليون و876 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم الصادرات من أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة
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