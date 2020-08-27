إصابة 43 ألفا و459 شخص بكورونا في قيرغيزستان

بشكيك، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 101 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 43 الفا و459 شخص حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 3 آلاف و116 موظف.

بلغت حالات الوفاة الاجمالية 1059 مصاب حتى الآن.

في الوقت الحاضر، يتم علاج 5 آلاف و534 شخص في مستشفيات البلاد.